Иран выступает за перенос штаб-квартиры ООН из США в другую страну

СЕГОДНЯ 21:54 2019-09-26T22:09:47+03:00

Тегеран заявил, что у Штатов нет права решать, кого пускать на мероприятия международной организации

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Президент Ирана Хасан Роухани готов поддержать перенос штаб-квартиры ООН из США в другую страну, если такое голосование состоится. В Тегеране придерживаются мнения, что Вашингтон не имеет права решать, кого пускать или не пускать на мероприятия международной организации.

Такая позиция была озвучена на фоне "особого" отношения к Роухани в Нью-Йорке. Глава государства прибыл в этот американский город для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, но ему запретили самостоятельно покидать пределы штаб-квартиры, а части иранской делегации вовсе не выдали визы.

"У Вашингтона нет права не пускать кого-либо на мероприятия ООН, это неправильная политика", - цитирует ТАСС президента.

Сайт kp.ru писал, что части российских представителей также не удалось вылететь в США из-за невыдачи виз. В Москве такие "манеры" американцев не оценили.

ИСТОЧНИК KP.RU