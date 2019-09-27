Специалисты посчитали, сколько россияне тратят на развлечения для детей

СЕГОДНЯ 03:33 2019-09-27T03:33:49+03:00

В среднем жители страны готовы заплатить 5,6 тысяч рублей в месяц за утехи

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Эксперты одного из российских банков подсчитали, сколько жители страны готовы тратить на развлечения для детей. Выяснилось, что в среднем люди готовы выложить 5,6 тысяч рублей.

Больше всего тратят жители столицы и Подмосковья - 7,2 тысячи рублей. А меньше всего в республике Татарстан. Там расходы на это составляют 4, 4 тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU