Специалисты посчитали, сколько россияне тратят на развлечения для детей
В среднем жители страны готовы заплатить 5,6 тысяч рублей в месяц за утехи
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Эксперты одного из российских банков подсчитали, сколько жители страны готовы тратить на развлечения для детей. Выяснилось, что в среднем люди готовы выложить 5,6 тысяч рублей.
Больше всего тратят жители столицы и Подмосковья - 7,2 тысячи рублей. А меньше всего в республике Татарстан. Там расходы на это составляют 4, 4 тысячи рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU