2019-09-27T12:01:01+03:00
В мире

Японская авиакомпания начала продавать билеты на места подальше от «кричащих детей»

На специальной карте будут отмечены места, где сидят дети
Юлия САЛЬНИКОВА
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Японская компания пошла на встречу пассажирам, которые не хотят лететь рядом с детьмиЯпонская компания пошла на встречу пассажирам, которые не хотят лететь рядом с детьмиФото: Twitter.com
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В Японии пошли навстречу пассажирам самолетов, которые не хотят лететь рядом с маленькими детьми. В одной из авиакомпаний страны появилась специальная услуга – они предоставляют клиентам, покупающим билеты карту, на которой отмечены места знаком «ребенок». Система бронирования позволяет выбрать кресло вдали от «кричащего ребенка».

Все началось, как пишет BBC с твитта одного из пассажиров. Он пожаловался, что ему пришлось лететь 13 часов под крик ребенка на соседнем кресле. Другие пользователи призвали чувствительного пассажира в следующий раз быть терпеливее или воспользоваться наушниками. Но авиакомпания Japan Airlines пошла дальше:

- Значок «дети» позволяет другим пассажирам знать, что там сидит ребенок, - рассказывают о новой услуге на сайте авиакомпании.

Правда, представители компании признали, что значок может не появиться, если билет был забронирован через третье лицо или произошла смена самолета в последнюю минуту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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