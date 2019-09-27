Звезда сериала «Глухарь» и «Час Волкова» Виктор Балабанов попал в больницу
Актер Виктор Балабанов экстренно госпитализирован в Москве в пятницу 27 сентября. Как сообщает 5-tv.ru, у звезды телесериалов появились серьезные проблемы с сердцем - произошла желудочная тахикардия. Это опасное нарушение ритма работы сердца, когда частота сокращений превышает 180 ударов в минуту.
Виктор Балабанов известен как театральный актер. С 1996 по 2006 года служил в Оренбургском областном драматическом театре имени М. Горького. Играл в кино, несколько раз исполнял Ленина на экране. Но большинству россиян он знаком по ролям в телесериалах. Балабанов снимался в сериалах «Глухарь», «Зверобой», «Час Волкова».
В 2019 году снялся сразу в нескольких фильмах. Режиссёр Валентин Сунцов пригласил его исполнить одну из второстепенных ролей в фильме Childfree. В картине «История не забудет» он исполнил роль Никиты Хрущева. Этого же персонажа сыграл в другой картине – «Крестный отец атомной бомбы К. Щелкин».
ИСТОЧНИК KP.RU