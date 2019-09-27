2019-09-27T15:56:22+03:00
Политика

Песков прокомментировал задержание браконьеров из КНДР в Приморье

Представитель Кремля уверен, что ситуация не скажется на отношениях двух стран
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Северокорейские шхуны покидают ПриморьеСеверокорейские шхуны покидают ПриморьеФото: скриншот с видео
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Ситуация с задержанием северокорейских браконьеров в территориальных водах Приморья не нанесет вреда двусторонним отношениям России и КНДР. Уверенность в этом выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он призвал навести порядок в этой отрасли в регионе.

"Вы знаете, что очень много браконьеров из КНДР пересекает российскую границу, осуществляет незаконный лов в российских территориальных водах, поэтому, безусловно, нужны энергичные меры", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

"КП-Владивосток" писала о том, что за последнюю неделю сотрудники ФСБ задержали три рыболовных шхуны в особых экономических водах РФ. На борту кораблей находились 263 моряка из КНДР, а также свыше 30 тысяч единиц незаконно выловленного кальмара. Ущерб от их действий составил более 2,5 миллиона рублей.

Браконьеров доставили в ближайшие порты, чтобы в дальнейшем привлечь к ответственности.

ФСБ задержало три шхуны с 262 северокорейскими рыбаками в Приморье.Автор: пресс-служба погранупарвления ФСБ России по Приморскому краю.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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