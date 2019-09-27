2019-09-27T18:38:07+03:00
В мире

В работе Facebook и Instagram наблюдаются сбои

О неполадках сообщают жители европейских стран
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Пользователи Facebook и Instagram сообщают о сбояхПользователи Facebook и Instagram сообщают о сбояхФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Европейские пользователи социальных сетей Facebook и Instagram сообщают о крупных сбоях в работе сервисов.

Первые данные о неполадках стали поступать на сайт Downdetector в пятницу, 27 сентября, около 17:40 по мск. На проблемы жалуются жители России, Франции, Германии, Великобритании, Швейцарии, Польши и других стран Европы.

В случае с Instagram сбой заключается в отсутствии возможности публиковать сторис и обновлять ленту. Также у многих приложение вовсе не открывается. С входом в учетную запись с декстопной версии тоже наблюдаются трудности. Аналогичная ситуация обстоит с Facebook.

Сайт kp.ru писал, что сбои в работе этих двух сервисов наблюдаются чуть ли не регулярно. Только в августе таких инцидентов было зафиксировано не менее трех.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Deutsche Welle отвергла обвинения комиссии Госдумы
Захарова ответила на обвинения в причастности России к скандалу в США
Третьему фильму быть: Человек-паук остается в киновселенной Marvel
Роухани рассказал о предложении Трампа отменить санкции против Ирана
Демократы заподозрили РФ в причастности к скандалу с Трампом и Зеленским
МВД готовит законопроект о защите полицейских в интернете
В аэропорту Аргентины у пассажиров конфисковали 240 килограммов кокаина
Генпрокуратура выявила 1,5 тысячи почитателей "шутингов" в Крыму
МОК не обсуждал с WADA возможное отстранение РФ от участия в ОИ-2020
В МИД РФ прокомментировали инцидент с высказыванием Малахова
Журналист Малосолов оштрафован за оскорбление экс-игрока "Спартака"
Путин и Совбез обсудили обеспечение безопасности без ДРСМД
МИД ФРГ готов поддержать Deutsche Welle в случае необходимости
У берегов Греции опрокинулась лодка с мигрантами: погибли пять детей
Святейший Патриарх Кирилл вручил орден за заслуги в возрождении духовной жизни губернатору Самарской области
Трамп о телефонном разговоре с Зеленским: «Самый лучший и честный»
Трамп заявил, что Конгресс заслушал искаженный текст беседы с Зеленским
Визит президента Филиппин в Россию пройдет с 1 по 5 октября
Песков прокомментировал задержание браконьеров из КНДР в Приморье
Секретарь СНБО Украины решил оставить свой пост
Госдума прокомментировала заявление Украины об опасности авиасообщения с Россией
Суд Швеции арестовал российского капитана севшего на мель судна
Синоптик предупредила москвичей о рекордно низком атмосферном давлении
Конгресс США дал согласие на продажу Польше истребителей F-35
Звезда сериала «Глухарь» и «Час Волкова» Виктор Балабанов попал в больницу
Российская система платежных карт под угрозой?
В Госдуме призвали лишить Deutsche Welle лицензии на вещание в России