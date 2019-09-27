В работе Facebook и Instagram наблюдаются сбои

СЕГОДНЯ 18:17 2019-09-27T18:38:07+03:00

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Европейские пользователи социальных сетей Facebook и Instagram сообщают о крупных сбоях в работе сервисов.

Первые данные о неполадках стали поступать на сайт Downdetector в пятницу, 27 сентября, около 17:40 по мск. На проблемы жалуются жители России, Франции, Германии, Великобритании, Швейцарии, Польши и других стран Европы.

В случае с Instagram сбой заключается в отсутствии возможности публиковать сторис и обновлять ленту. Также у многих приложение вовсе не открывается. С входом в учетную запись с декстопной версии тоже наблюдаются трудности. Аналогичная ситуация обстоит с Facebook.

Сайт kp.ru писал, что сбои в работе этих двух сервисов наблюдаются чуть ли не регулярно. Только в августе таких инцидентов было зафиксировано не менее трех.

ИСТОЧНИК KP.RU