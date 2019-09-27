Министр обороны Латвии назвал легионеров СС гордостью всего народа
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс назвал легионеров Ваффен СС гордостью всего латышского народа.
Речь идет о членах отряда войск, созданных командованием нацистской Германии. Эти формирования воевали на стороне фашистов против Красной армии, а по окончанию Второй мировой войны были признаны преступными организациями наравне с гестапо и Национал-социалистической немецкой партией.
"Легионеры Ваффен СС – гордость латышского народа и государства. Наша обязанность — чтить из всех глубин своей души этих патриотов Латвии", - цитирует Пабриса агентство LETA.
Глава ведомства подчеркнул, что некому нельзя "глумиться" над памятью "героев", поскольку она "ярка и вечна".
Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году в Риге даже прошло шествие бывших легионеров СС и их сторонников. В параде приняли участие свыше тысячи человек, что вызвало возмущение антифашистских организаций и многих стран, включая Россию.
ИСТОЧНИК KP.RU