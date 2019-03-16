2019-03-16T14:01:44+03:00
В мире

Шествие ветеранов латышского легиона «Ваффен СС» проходит в центре Риги

В знак протеста против марша антифашистские организации проводят одиночные акции и пикеты
Марина ВЕНЦОВА
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В Риге проходит марш ветеранов латышского легиона "Ваффен СС"В Риге проходит марш ветеранов латышского легиона "Ваффен СС"Фото: REUTERS
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В субботу в центре Риги проходит марш, посвященный неофициальному дню памяти латышского легиона "Ваффен СС". В нем принимают участие сотни местных националистов и бывших эсэсовцев, а также депутаты Сейма (парламента) республики от входящего в правящую коалицию националистического объединения "Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии - Все Латвии!".

Участники марша с флагами Латвии, Литвы и Эстонии прошли улицами столицы от церкви Святого Иоанна к главному монументу страны - памятнику Свободы. Там их встретили представители местных антифашистских организаций, которые выступают против такого мероприятия.

На месте событий в усиленном режиме дежурит большое число сотрудников правоохранительных органов. Чтобы не допустить столкновений площадь вокруг памятника Свободы огорожена металлическими барьерами. Между участниками двух акций выстроилась живая стена из стражей порядка, передает ТАСС.

Директор фонда «Историческая память» ранее в эфире Радио "Комсомольская правда, как писал сайт kp.ru, рассказал, что Россия может привлечь страны Балтии к ответственности за преступления нацистских пособников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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