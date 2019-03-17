Посольство в России назвало "позором" шествие легионеров СС в Риге

СЕГОДНЯ 10:05 2019-03-17T10:13:51+03:00

В мероприятии, которое прошло в минувшую субботу, приняло участие около тысячи человек

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Российское посольство в Латвии назвало шествие бывших легионеров "Ваффен СС" и их сторонников в Риге "позором".

- Позор! В центре европейской столицы опять с почестями "маршируют" бывшие легионеры "Ваффен СС" и их приспешники. И это в преддверии 75-й годовщины освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков!, - прокомментировало посольство в своем Twitter.

Шествие прошло в латвийской столице в субботу утром. В нем приняли участие около тысячи человек.

Напомним, каждый год 16 марта в Риге проходит шествие бывших участников латышского легиона "Ваффен СС" и их сторонников. В мероприятии, которое всегда вызывает недовольство и возмущение антифашистских организаций во всем мире, обычно принимают участие несколько сотен человек.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что директор фонда «Историческая память» в эфире Радио "Комсомольская правда, рассказал, что Россия может привлечь страны Балтии к ответственности за преступления нацистских пособников.

ИСТОЧНИК KP.RU