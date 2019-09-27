Кремль ответил на слова Саакашвили о "плане" Путина воссоздать СССР
Экс-президент Грузии уверен, что Россия хочет объединить часть бывших советских республик
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Россия не планирует воссоздавать СССР. В этом журналистов заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам же бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, российский глава Владимир Путин якобы имеет планы по объединению Армении, Грузии, Белоруссии, Молдавии и большей части Украины, за исключением Западной, к 2024 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU