Россия не обсуждает с Грузией сохранение ею нейтрального статуса

СЕГОДНЯ 21:09 2019-09-27T21:17:38+03:00

Вопрос невхождения Тбилиси в НАТО и ЕС на переговорах не поднимается

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Россия и Грузия не обсуждают возможность сохранения Тбилиси нейтрального статуса и невхождения республики в НАТО и Европейский союз. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал слух, пущенный бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

"Нет", - ответил Песков на вопрос, соответствуют ли данные действительности.

Сайт kp.ru писал, что днем ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани. Переговоры состоялись на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке при поддержке Швейцарии.

Дипломаты обсудили проблематику безопасности в регионе и другие актуальные вопросы повестки дня. Диалог стал важным шагом на пути восстановления двусторонних отношений, подорванных после прекращения авиасообщения между странами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/716112" frameborder="0"></iframe> «Кресло раздора» между Грузией и Россией.Что случилось между Грузией и Россией? Грузин пытаются убедить, что конфликт начался из-за... кресла, на которое присел российский депутат. Но в России считают, что это была тщательно спланированная провокация

ИСТОЧНИК KP.RU