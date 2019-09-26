Лавров встретился с главой МИД Грузии

СЕГОДНЯ 17:35 2019-09-26T18:08:12+03:00

Переговоры были проведены на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани. Переговоры состоялись в четверг, 26 сентября, на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщили в пресс-службе российского МИД, встреча была организована при содействии Швейцарии, представляющий интересы Москвы в Грузии и Тбилиси в РФ.

"В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности", - сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Сайт kp.ru писал, что отношения России и Грузии вновь серьезно ухудшились в июне 2019 года после того, как представитель делегации РФ сел в кресло спикера парламента республики. В результате между странами было прекращено авиасообщение, а в Тбилиси начались русофобские протесты.

Туристический сезон в Грузии был сорван и уже сейчас многие политики призывают к очередному налаживанию связей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/716112" frameborder="0"></iframe> «Кресло раздора» между Грузией и Россией.Что случилось между Грузией и Россией? Грузин пытаются убедить, что конфликт начался из-за... кресла, на которое присел российский депутат. Но в России считают, что это была тщательно спланированная провокация

ИСТОЧНИК KP.RU