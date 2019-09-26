Лавров встретился с главой МИД Грузии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани. Переговоры состоялись в четверг, 26 сентября, на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Как сообщили в пресс-службе российского МИД, встреча была организована при содействии Швейцарии, представляющий интересы Москвы в Грузии и Тбилиси в РФ.
"В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности", - сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Сайт kp.ru писал, что отношения России и Грузии вновь серьезно ухудшились в июне 2019 года после того, как представитель делегации РФ сел в кресло спикера парламента республики. В результате между странами было прекращено авиасообщение, а в Тбилиси начались русофобские протесты.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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