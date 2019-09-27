2019-09-27T22:20:01+03:00
В мире

В Китае игроман подстроил свое похищение, чтобы выпросить денег у жены

Мужчина даже связал себя по рукам и ногам, но полиция быстро вышла на его след
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Полицейские быстро нашли "похитителя"Полицейские быстро нашли "похитителя"Фото: REUTERS
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Пристрастие к азартным играм чуть не довело жителя китайской провинции Гуандун до тюрьмы. Мужчина по фамилии Хуан проиграл все деньги и решил выпросить немного у жены, правда, выбрал для этого очень необычный способ.

Он решил подстроить свое похищение и даже связал себе руки, ноги, а в рот вставил кляп. Все это было запечатлено на фото и видео и передано жене "несчастного" с требованием выкупа.

Женщина очень испугалась и тут же обратилась в полицию. Правоохранители провели расследование и оперативно вышли на "похитителя". Мужчина не стал отпираться и признал свою вину.

Его задержали и оштрафовали на 500 юаней (около 70 долларов). Также на игромана наложили административный арест на 10 суток. Как сложились дальнейшие отношения пары, газета Beijing News не сообщает.

Сайт kp.ru писал, что похожий случай произошел в прошлом году в России. Девушка решила подстроить свое похищение, чтобы ее парень не узнал о "гулянках".

ИСТОЧНИК KP.RU

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