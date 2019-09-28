"Несчастье огромное": Геннадий Хазанов прокомментировал сообщение о смерти Марка Захарова

СЕГОДНЯ 13:14 2019-09-28T13:14:56+03:00

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Советский и российский артист эстрады Геннадий Хазанов в эфире Радио "Комсомольская правда" прокомментировал сообщение о смерти режиссера Марка Захарова. Легендарный юморист заявил, что Захаров боролся до конца с болезнью.

- Несчастье огромное, несмотря на то, что человеку 85 лет. Он мужественно боролся и с возрастом, и со слабостью, и с болезнью. С уходом Захарова закрылась страничка уникального театра "Ленком". Театр будет жить, но как-то по-другому, - отметил Хазанов.

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ИСТОЧНИК KP.RU