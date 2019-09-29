2019-09-29T05:26:16+03:00
Здоровье

Ученые рассказали, какой режим стиральной машины может быть опасен для здоровья

Этим вопросом специалисты заинтересовались после эпидемии в одной из больниц Бонна
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В емкостях для порошка и на резиновых уплотнителях внутри барабана стиральной машины есть множество бактерийВ емкостях для порошка и на резиновых уплотнителях внутри барабана стиральной машины есть множество бактерийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Специалисты советуют не стирать в экономном режиме, если среди ваших домочадцев есть люди с хроническими инфекциями или незаживающими ранами.

Оказывается, именно этот режим стиральной машины может быть опасен для здоровья человека, потому что при нем вода не нагревается настолько, чтобы погибали опасные бактерии, устойчивые к действию антибиотиков, пишет Medical Xpress.

Специалисты заинтересовались этим вопросом после того, как персонал одной из больниц немецкого Бонна попросил сотрудников Института гигиены и общественного здравоохранения установить причину внезапно вспыхнувшей в их клинике эпидемии.

Эксперты провели исследование и выяснили, что вещи всех пациентов в этом лечебном заведении стирались в одной машинке при экономном режиме. Как пояснили ученые, в емкостях для порошка, на резиновых уплотнителях и внутри барабана «стиралок» живет множество бактерий, которые поражают кишечник и вызывают проблемы с желудком.

Поэтому, если в доме не все здоровы, белье лучше стирать при высоких температурах или использовать при стирке дезинфицирующие средства.

К слову, ранее сайт kp.ru рассказывал о самых лучших стиральных машинах 2019 года.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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