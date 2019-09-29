В Москва-реке утонул автомобиль с двумя людьми в салоне
В Москве автомобиль с двумя людьми утонул в реке. Водитель не справился с управлением и машина вылетела с набережной прямо в воду. ЧП произошло ночью 29 сентября на Коломенской набережной у дома 1. Как сообщает Госавтоинспекция Москвы РИА Новости, автомобиль сразу же утонул. На место вызвали спасателей.
Когда машину с помощью тягачей достали из воды, водитель и пассажир были мертвы. В полиции проверяют, не был ли водитель пьян в момент аварии.
Автомобиль с людьми утонул в Москве-реке.
Сайт kp.ru писал, что похожее ЧП произошло в Новой Москве несколько лет назад. Правда, тогда обошлось без жертв. Водитель и пассажир смогли самостоятельно выбраться из салона. Чтобы избежать ответственности, они попросту скрылись с места аварии. Автомобиль доставали с помощью автокрана, а нарушителей разыскивали сотрудники полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU