2019-09-29T13:58:05+03:00
Происшествия

В Москва-реке утонул автомобиль с двумя людьми в салоне

Машина вылетела с набережной
Юлия САЛЬНИКОВА
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Автомобиль вылетел с набережной в водуАвтомобиль вылетел с набережной в водуФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Москве автомобиль с двумя людьми утонул в реке. Водитель не справился с управлением и машина вылетела с набережной прямо в воду. ЧП произошло ночью 29 сентября на Коломенской набережной у дома 1. Как сообщает Госавтоинспекция Москвы РИА Новости, автомобиль сразу же утонул. На место вызвали спасателей.

Когда машину с помощью тягачей достали из воды, водитель и пассажир были мертвы. В полиции проверяют, не был ли водитель пьян в момент аварии.

Автомобиль с людьми утонул в Москве-реке.

Сайт kp.ru писал, что похожее ЧП произошло в Новой Москве несколько лет назад. Правда, тогда обошлось без жертв. Водитель и пассажир смогли самостоятельно выбраться из салона. Чтобы избежать ответственности, они попросту скрылись с места аварии. Автомобиль доставали с помощью автокрана, а нарушителей разыскивали сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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