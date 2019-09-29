В Москва-реке утонул автомобиль с двумя людьми в салоне

СЕГОДНЯ 13:54 2019-09-29T13:58:05+03:00

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В Москве автомобиль с двумя людьми утонул в реке. Водитель не справился с управлением и машина вылетела с набережной прямо в воду. ЧП произошло ночью 29 сентября на Коломенской набережной у дома 1. Как сообщает Госавтоинспекция Москвы РИА Новости, автомобиль сразу же утонул. На место вызвали спасателей.

Когда машину с помощью тягачей достали из воды, водитель и пассажир были мертвы. В полиции проверяют, не был ли водитель пьян в момент аварии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734802" frameborder="0"></iframe> Автомобиль с людьми утонул в Москве-реке.

Сайт kp.ru писал, что похожее ЧП произошло в Новой Москве несколько лет назад. Правда, тогда обошлось без жертв. Водитель и пассажир смогли самостоятельно выбраться из салона. Чтобы избежать ответственности, они попросту скрылись с места аварии. Автомобиль доставали с помощью автокрана, а нарушителей разыскивали сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU