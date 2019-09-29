2019-09-29T14:57:11+03:00
В мире

Два человека погибли на американских горках в Мексике

Последняя кабинка отцепилась, и люди полетели вниз
Юлия САЛЬНИКОВА
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Парк развлечений в МексикеПарк развлечений в МексикеФото: Instagram.com
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В мексиканском парке развлечений La Feria de Chapultepec в Мехико погибли два человека. ЧП произошло на американских горках. По неизвестной причине, когда вагончик заходил на «мертвую петлю», последняя кабинка отцепилась и полетела вниз. Очевидцы сообщают, что люди, сидевшие в аттракционе, получили серьезные травмы головы.

Как сообщает The Mirror, погибшим 18 и 21 год. Пострадавших с парка развлечений увели в больницу. Но помощь понадобилась также и очевидцам трагедии – на месте работали психологи, которые помогали другим клиентам зоны отдыха прийти в себя после увиденного.

В полиции рассматривают дело как убийство по неосторожности. В группах мексиканского парка в соцестях появились десятки сообщений с соболезнованиями семьям погибших. В день ЧП в парке было больше обычного посетителей - здесь проходила ярмарка.

Два человека погибли на аттракционе в парке развлечений в Мехико.

ИСТОЧНИК KP.RU

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