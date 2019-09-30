В Америке найден затонувший более 100 лет назад «корабль-призрак»

СЕГОДНЯ 11:33 2019-09-30T11:33:10+03:00

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В штате Миннесота на дне озера Верхнее поисковый отряд обнаружил затонувший почти 120 лет назад корабль. Судно под названием Hudson местные жители прозвали «корабль призрак».

Кораблекрушение произошло в сентябре 1901 года. 15 числа судно вышло из порта, на борту находились 25 человек. Они должны были доставить в пункт назначения груз со льном и пшеницей. Однако во время плавания корабль попал в сильнейший шторм и затонул. Весь экипаж, находившийся на борту, погиб. О том, что с кораблем случилась беда, сообщил смотритель маяка, передает ФАН.

Кое-какие обломки, а также несколько тел погибших членов экипажа удалось обнаружить лишь спустя пять дней. При этом где затонуло судно и что стало с остальными людьми, местные жители не знали. Отсюда и появилось множество конспирологических теорий, сделавших историю с затонувшим кораблем мистической.

В результате, с помощью современной техники специалистам удалось обнаружить затонувшее судно на глубине 250 метров. Примечательно, что за столь долгое время судно не сильно пострадало, его корпус почти полностью сохранился, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU