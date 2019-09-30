2019-09-30T11:33:10+03:00
Общество

В Америке найден затонувший более 100 лет назад «корабль-призрак»

Судно обнаружили с помощью специальной техники
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Кораблекрушение "Хадсона" произошло в сентябре 1901 года. Фото: Крейг Смит и Джерри Элисон.Кораблекрушение "Хадсона" произошло в сентябре 1901 года. Фото: Крейг Смит и Джерри Элисон.
Изменить размер текста:

В штате Миннесота на дне озера Верхнее поисковый отряд обнаружил затонувший почти 120 лет назад корабль. Судно под названием Hudson местные жители прозвали «корабль призрак».

Кораблекрушение произошло в сентябре 1901 года. 15 числа судно вышло из порта, на борту находились 25 человек. Они должны были доставить в пункт назначения груз со льном и пшеницей. Однако во время плавания корабль попал в сильнейший шторм и затонул. Весь экипаж, находившийся на борту, погиб. О том, что с кораблем случилась беда, сообщил смотритель маяка, передает ФАН.

Кое-какие обломки, а также несколько тел погибших членов экипажа удалось обнаружить лишь спустя пять дней. При этом где затонуло судно и что стало с остальными людьми, местные жители не знали. Отсюда и появилось множество конспирологических теорий, сделавших историю с затонувшим кораблем мистической.

В результате, с помощью современной техники специалистам удалось обнаружить затонувшее судно на глубине 250 метров. Примечательно, что за столь долгое время судно не сильно пострадало, его корпус почти полностью сохранился, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МИД России может ответить США ответными визовыми мерами
На борту самолета с горящим двигателем был министр туризма Гоа
В Россию возвращается «бабье лето»: температура превысит норму на 4 градуса
Электронные права: Водительское удостоверение можно будет предъявлять со смартфона
Сбербанк снизит ставки по ипотеке до 7,3 процентов
Россияне назвали субъективным «порогом бедности» 12,5 тысяч рублей на одного человека
В Московских аэропортах отложили 40 рейсов из-за погоды
Посольство России в Осло опровергло информацию о спецназе в Норвегии
Российская армия получила модернизированные танки Т-90М
На церемонию прощания с Жаком Шираком приедут лидеры 80 стран
«Садовская Аравия размером с континент»: Наследный принц объяснил, почему не поучилось отразить атаки на НПЗ
Российский спецназ замечен в Норвегии
Украинский шоумен пожаловался, что в магазинах Львова с ним говорят на русском
Каждый второй россиянин работает под музыку
В России с ноября может подорожать «молочка»
Написавший жалобу на Трампа осведомитель попросил федеральную защиту
В Госдуме назвали «дешевой игрой» требование демократов США обнародовать стенограмму переговоров Путина с Трампом
Глава новой украинской делегации в ПАСЕ: отказываться от диалога с Россией неправильно
В Новой Зеландии разбился небольшой самолет, погибли два человека