С космодрома Плесецк проведен пуск баллистической ракеты «Тополь-М»

СЕГОДНЯ 14:41 2019-09-30T14:50:16+03:00

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В понедельник 30 сентября состоялся учебно-боевой пуск баллистической ракеты «Тополь-М». Запуск провели с космодрома Плесецк, а цель, которую должна была поразить ракета, располагалась на Камчатке. В министерстве обороны России проверяли технические характеристики комплекса.

- Поставленные цели пуска достигнуты, задачи выполнены в полном объеме. Эквивалент боевого блока прибыл в заданную точку, -сообщают в ведомстве.

"Тополь-М" называют ракетой XXI века. Это комплекс, который сделан полностью из российских комплектующих. Ракета может поражать цель, расположенную в десятках тысячах километров. Но главное преимущество "Тополь-М" в неуловимости для противника. Этот комплекс можно привести в боевую готовность за несколько минут. В 2016 году, когда новинка была разработана, ее продемонстрировали президенту России.

ИСТОЧНИК KP.RU