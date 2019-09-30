2019-09-30T14:50:16+03:00
Общество

С космодрома Плесецк проведен пуск баллистической ракеты «Тополь-М»

В минобороны России сообщают – цель на Камчатке поражена
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Учения прошли в ПлесецкеУчения прошли в ПлесецкеФото: Кадр видео
Изменить размер текста:

В понедельник 30 сентября состоялся учебно-боевой пуск баллистической ракеты «Тополь-М». Запуск провели с космодрома Плесецк, а цель, которую должна была поразить ракета, располагалась на Камчатке. В министерстве обороны России проверяли технические характеристики комплекса.

- Поставленные цели пуска достигнуты, задачи выполнены в полном объеме. Эквивалент боевого блока прибыл в заданную точку, -сообщают в ведомстве.

"Тополь-М" называют ракетой XXI века. Это комплекс, который сделан полностью из российских комплектующих. Ракета может поражать цель, расположенную в десятках тысячах километров. Но главное преимущество "Тополь-М" в неуловимости для противника. Этот комплекс можно привести в боевую готовность за несколько минут. В 2016 году, когда новинка была разработана, ее продемонстрировали президенту России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперт рассказал, как запоминать имена новых знакомых с первого раза
Россияне назвали самые перспективные иностранные языки
Джонсон назвал обвинения журналистки The Sunday Times в сексуальном домогательстве ложью
Экс-прокурор Украины покинул страну после интервью американским СМИ
В Москве из школы эвакуировали около 360 детей из-за угрозы взрыва
Осенью в армию призовут около 132 тысячи человек
В Тюменской области открылась Школа юных нейроинженеров
МИД России о переговорах с США по разоружению: Москва сохранит poker face
«Спартак» сделал предложение Дженнаро Гаттузо
В России хотят создать космический корабль, дешевле, чем у Илона Маска
Политолог прокомментировал слова главы украинской делегации в ПАСЕ о России
Появилось видео авиаудара на НПЗ в Саудовской Аравии
В Молочном союзе недовольны ведущей к росту цен маркировке
Перед матчем с «Манчестером Юнайтед» «Арсенал» вспомнил гол Аршавина
Мошенники от имени минтруда предлагают россиянам несуществующее пособие
Суд смягчил приговор Павлу Устинову: год условно
NASA отправит имена всех желающих землян на Марс
Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком