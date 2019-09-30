Эксперт рассказал, какое вино подорожает из-за увеличения акциза
Повышение винного акциза в 2020 году распространится не только на зарубежные, но и на отечественные напитки. Однако, по словам председателя правления Черноморского форума виноделия Виталия Меркушева, те производители, которые используют виноград, выращенный в России, смогут впоследствии вернуть деньги.
«Цены вырастут на все вина примерно одинаково. Другой вопрос, что у нас сейчас разрабатывается система возврата по тем категориям, которые производят вина из собственного винограда. Но этот механизм до конца не отработан, и надо понимать, что у нас меньше 30% — где-то 27-28% всего вина производится из собственного винограда. Это вино тоже вначале подорожает, но потом оно должно стабилизироваться», - цитирует винодела ИА НСН.
Кроме того, эксперт добавил, что, скорее всего, цены на вина поднимутся не сильно. Кроме того, те напитки, которые не нуждаются в транспортировке, смогут практически сохранить прежний уровень цен.
Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал закон о новой системе винных акцизов. Так, в 2020 году акциз на вина и фруктовые вина составит 31 рубль за литр, в 2021 году — 32 рубля, в 2022 году — 33 рубля, передает телеканал «360».
ИСТОЧНИК KP.RU