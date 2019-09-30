2019-09-30T15:23:21+03:00
Экономика

Эксперт рассказал, какое вино подорожает из-за увеличения акциза

Рост цен будет наблюдаться как у российских, так и у иностранных производителей
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Винодел рассказал, как скажется новая система винных акцизов на ценахВинодел рассказал, как скажется новая система винных акцизов на ценахФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Повышение винного акциза в 2020 году распространится не только на зарубежные, но и на отечественные напитки. Однако, по словам председателя правления Черноморского форума виноделия Виталия Меркушева, те производители, которые используют виноград, выращенный в России, смогут впоследствии вернуть деньги.

«Цены вырастут на все вина примерно одинаково. Другой вопрос, что у нас сейчас разрабатывается система возврата по тем категориям, которые производят вина из собственного винограда. Но этот механизм до конца не отработан, и надо понимать, что у нас меньше 30% — где-то 27-28% всего вина производится из собственного винограда. Это вино тоже вначале подорожает, но потом оно должно стабилизироваться», - цитирует винодела ИА НСН.

Кроме того, эксперт добавил, что, скорее всего, цены на вина поднимутся не сильно. Кроме того, те напитки, которые не нуждаются в транспортировке, смогут практически сохранить прежний уровень цен.

Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал закон о новой системе винных акцизов. Так, в 2020 году акциз на вина и фруктовые вина составит 31 рубль за литр, в 2021 году — 32 рубля, в 2022 году — 33 рубля, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин пообщался с Макроном после церемонии прощания с Шираком в Париже
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии в 2020 году
СМИ: Шредеру отказали в приглашении на прощание с Шираком
В Россельхознадзоре опровергли информацию о возможном росте цен на молочную продукцию
Кремль: проведет двусторонние переговоры с Роухани и Пашиняном в Ереване
В память о Жаке Шираке впервые после пожара зазвучат колокола Нотр-Дама
Эксперт рассказал, как запоминать имена новых знакомых с первого раза
С космодрома Плесецк проведен пуск баллистической ракеты «Тополь-М»
Россияне назвали самые перспективные иностранные языки
Джонсон назвал обвинения журналистки The Sunday Times в сексуальном домогательстве ложью
Экс-прокурор Украины покинул страну после интервью американским СМИ
В Москве из школы эвакуировали около 360 детей из-за угрозы взрыва
Осенью в армию призовут около 132 тысячи человек
В Тюменской области открылась Школа юных нейроинженеров
МИД России о переговорах с США по разоружению: Москва сохранит poker face
«Спартак» сделал предложение Дженнаро Гаттузо
В России хотят создать космический корабль, дешевле, чем у Илона Маска
Политолог прокомментировал слова главы украинской делегации в ПАСЕ о России
Появилось видео авиаудара на НПЗ в Саудовской Аравии
В Молочном союзе недовольны ведущей к росту цен маркировке
Перед матчем с «Манчестером Юнайтед» «Арсенал» вспомнил гол Аршавина
Мошенники от имени минтруда предлагают россиянам несуществующее пособие
Суд смягчил приговор Павлу Устинову: год условно
NASA отправит имена всех желающих землян на Марс
Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком