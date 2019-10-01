2019-10-01T00:17:27+03:00
В мире

Арнольд Шварценеггер прислал Грете Тунберг Tesla

На электрокаре юная активистка должна приехать в США и Канаду
Мария ИГНАТЬЕВА
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Знаменитый голливудский актер Арнольд Шварценеггер прислал 16-летней активистке Грете Тунберг электромобиль Tesla Model 3. Сообщается, что на нем девушка должна добраться до США и Канады, чтобы принять участие в ряде мероприятий по защите окружающей среды. Также она сможет путешествовать на автомобиле по Северной Каролине с комфортом и без ущерба для экологии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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