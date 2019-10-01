Стали известны смартфоны, на которых перестанет работать WhatsApp

СЕГОДНЯ 02:59 2019-10-01T02:59:05+03:00

Мессенджер невозможно будет запустить на устаревших телефонах с 1 февраля 2020 года

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С 1 февраля 2020 года WhatsApp перестанет поддерживаться на смартфонах с устаревшей операционной системой. Популярный мессенджер прекратит работать на Android 2.3.x (Gingerbread), и iOS 8 2014 года.

Пользователям, которые хотят продолжить переписываться в WhatsApp и обладают устройствами с устаревшими операционными системами, придется обновиться до более поздней версии или купить новый смартфон, если требуемых обновлений нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU