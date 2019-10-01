Мадуро назвал Россию одной из самых могущественных держав 21 века

СЕГОДНЯ 05:02 2019-10-01T05:02:20+03:00

Президент Венесуэлы также заявил, что минувшая встреча с Путиным была самой насыщенной за 13 лет

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро завил, что считает Россию одним из самых могущественных государств 21 века. Такое мнение он выразил на минувшей встрече с президентом страны Владимиром Путиным.

- Встреча с президентом Путиным стала самой насыщенной из всех за 13 лет общения, - написал Мадуро в своем аккаунте в Twitter. - На ней мы укрепили уважение, взаимное восхищение, политическое доверие и максимальное сотрудничество во всех взаимных проектах. Россия - одна из великих держав 21 века.

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ИСТОЧНИК KP.RU