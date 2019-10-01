Британский политик: В моей стране 14 млн неучтённых мигрантов

СЕГОДНЯ 10:50 2019-10-01T10:50:45+03:00

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В эксклюзивном интервью «КП» новый лидер Партии Независимости Соединённого Королевства Ричард Брэйн сообщил, что реальное количество населения его страны на 15-20% превышает официальную статистику — прежде всего, за счет нелегальных мигрантов:

— По официальным данным, в Британии живёт 66 млн человек. Но если изучить потребление хлеба и других товаров первой необходимости в торговых сетях, то они соответствуют численности населения в 80 млн. Кто все эти остальные? Мигранты. Более того, всевозможные формы социальной помощи из госбюджета получает куда больше людей, нежели должно быть исходя из официальной демографической статистики, — сказал собеседник «КП».

Полную версию интервью с новым лидером партии UKIP читайте на сайте KP.RU.

ИСТОЧНИК KP.RU