2019-10-01T12:16:34+03:00
Общество

Врач Шумахера рассказал о методах лечения гонщика

Медик опроверг информацию о применении стволовых клеток
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Врач Шумахера рассказал о лечении спортсменаВрач Шумахера рассказал о лечении спортсменаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Хирург Филипп Менаше, пациентом которого был семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер, опроверг новости о том, что спортсмен проходил экспериментальное лечение. По словам специалиста, когда гонщик лечился у него, его лечение соответствовало стандартам французской клиники. Никакие непроверенные процедуры с использованием стволовых клеток по отношению к Шумахеру медики не применяли.

«Чудес с ним произойти не могло. За последние 20 лет мы добились большого прогресса, но правда в том, что мы всё еще очень мало знаем о стволовых клетках», — цитирует Менаше газета «Известия».

Ранее журналист Жан-Мишель Декюжи рассказал, что методики лечения знаменитого спортсмена в Париже неизвестны и тщательно скрываются. Однако, якобы утечка информации все же произошла, и прессе стало известно, что Михаэлю Шумахеру делали переливание крови со стволовыми клетками.

Напомним, легендарный гонщик получил черепно-мозговую травму в 2013 году, когда катался на лыжах в Альпах. После происшествия спортсмен впал в кому. В начале сентября чемпиона доставили у одну из парижских клиник, где он прошел курс лечения. По некоторым данным, в настоящее время Шумахер уже покинул страну и вернулся в Швейцарию, передает телеканал «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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