Эксперт прокомментировал перенос шведской штаб-квартиры ВМС в подземный бункер
Командование Военно-морских сил (ВМС) Швеции перебазировалось в подземный бункер времен холодной войны, расположенный на острове Муске. Такое решение было принято в связи с возможной угрозой от России, которая якобы планирует использовать сверхмощное оружие, отмечают в Европе.
Руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель прокомментировал ситуацию и отметил, что на Балтике идет явное нагнетание обстановки.
«Норвежцы недавно назвали «спецназом» наших исследователей, которые изучают их побережье. Шведы в этом плане самые трусливые, они постоянно выдают какие-то фейки. Это выгодно НАТО, которая постоянно нагнетает обстановку в Северной Европе», - цитирует эксперта ИА НСН.
База Муске располагается к югу от Стокгольма и является одним из крупнейших подземных комплексов в мире. По некоторым данным, бункер может выдержать даже ядерный удар.
ИСТОЧНИК KP.RU