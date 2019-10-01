Эксперт прокомментировал перенос шведской штаб-квартиры ВМС в подземный бункер

СЕГОДНЯ 13:49 2019-10-01T13:49:41+03:00

В Институте Европы РАН уверены, что на Балтике нагнетают обстановку

Изменить размер текста: A A

Командование Военно-морских сил (ВМС) Швеции перебазировалось в подземный бункер времен холодной войны, расположенный на острове Муске. Такое решение было принято в связи с возможной угрозой от России, которая якобы планирует использовать сверхмощное оружие, отмечают в Европе.

Руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель прокомментировал ситуацию и отметил, что на Балтике идет явное нагнетание обстановки.

«Норвежцы недавно назвали «спецназом» наших исследователей, которые изучают их побережье. Шведы в этом плане самые трусливые, они постоянно выдают какие-то фейки. Это выгодно НАТО, которая постоянно нагнетает обстановку в Северной Европе», - цитирует эксперта ИА НСН.

База Муске располагается к югу от Стокгольма и является одним из крупнейших подземных комплексов в мире. По некоторым данным, бункер может выдержать даже ядерный удар.

ИСТОЧНИК KP.RU