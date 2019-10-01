Советник Зеленского готов заняться сексом с роботом
Внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Новиков признался, что был бы не против заняться сексом с роботом, если бы появилась такая возможность. Откровение прозвучало в рамках программы "О чем говорят мужчины".
Ведущая Анна Балент и Новиков обсуждали созданного в Великобритании секс-робота Саманту, которую научили отказывать клиентам в близости. Машина реагирует на грубые прикосновения и другие признаки неуважительного отношения и уже на основе полученных данных принимает решение о дальнейших действиях.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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