В Токио заявили о пуске двух ракет в КНДР

СЕГОДНЯ 02:59 2019-10-02T02:59:59+03:00

Один из снарядов упал в пределах японской эксклюзивной экономической зоны

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В Токио заявили, что КНДР осуществила в среду, 2 октября пуски двух ракет в сторону Японского моря. Один из снарядов рухнул в пределах эксклюзивной экономической зоны страны в районе префектуры Симанэ.

На данный момент никаких сообщений об ущербе рыболовецким судам не поступало. Мы продолжаем собирать информацию, - заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

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ИСТОЧНИК KP.RU