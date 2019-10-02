В Токио заявили о пуске двух ракет в КНДР
Один из снарядов упал в пределах японской эксклюзивной экономической зоны
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В Токио заявили, что КНДР осуществила в среду, 2 октября пуски двух ракет в сторону Японского моря. Один из снарядов рухнул в пределах эксклюзивной экономической зоны страны в районе префектуры Симанэ.
На данный момент никаких сообщений об ущербе рыболовецким судам не поступало. Мы продолжаем собирать информацию, - заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
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ИСТОЧНИК KP.RU