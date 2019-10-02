2019-10-02T06:02:03+03:00
Общество

Трамп предложил стрелять ногам мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь мексиканскую границу

Американскому лидеру сообщили, что это нарушение закона
Мария ИГНАТЬЕВА
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Президент США Дональд Трамп на встрече со своими помощника выдвинул идею стрелять по ногам мигрантов в момент, когда они пытаются нелегально пересечь границу со стороны Мексики. С такой инициативой он выступил в овальном кабинете еще весной текущего года. Однако советники не поддержали американского лидера, напомнив, что это нарушение законодательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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