2019-10-02T10:55:31+03:00
Политика

Пушков: Россия и Донбасс не признают новый закон об особом статусе

Сенатор призвал согласовать все изменения в рамках контактной группы и "нормандской четверки"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Алексей ПушковАлексей ПушковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что Россия и народные республики Донбасса ни за что не признают новый закон об особом статусе региона, если поправки не будут согласованы должным образом.

Такая фраза прозвучала вскоре после того, как Украина подписала "формулу Штайнмайера", регулирующую процесс мирного разрешения ситуации на юго-востоке страны.

"[Президент Украины Владимир] Зеленский пытается теперь ее ("формулу" - прим. ред.) дезавуировать, действуя в духе [бывшего главы государства Петра] Порошенко. Он хочет принять "новый закон об особом статусе". Но ни Донбасс, ни Россия его не признают. Любые изменения должны быть согласованы в контактной группе и в "нормандской 4-ке", - написал сенатор у себя на странице в Twitter.

В Совфеде прокомментировали подписание "формулы"

В Совфеде прокомментировали подписание "формулы"

Сайт kp.ru писал, что в ЛНР и ДНР к сложившейся ситуации тоже относятся с некоторым скептицизмом и осторожностью. От киевских властей ждут конкретных действий, а не символических шагов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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