Названы регионы с самой высокой заболеваемостью пенсионеров

СЕГОДНЯ 11:29 2019-10-02T11:29:00+03:00

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Российские пенсионеры стали чаще болеть. Так, по данным на 2017 год в стране было зарегистрировано 198 132 заболевания на 100 тысяч населения старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин). А уже вы 2018 году эта цифр выросла до 202 603.

Согласно данным Минздрава, больше всего пенсионеры болеют в Алтайском крае (331 983 заболевания на 100 тысяч населения старше трудоспособного возраста) и Санкт-Петербурге (323 085). Кроме того в антирейтинг вошли Чувашская Республика (311 681) и Ненецкий автономный округ (309 262).

А вот в список регионов, где проживают самые здоровые пожилые люди вошли Курской области и республика Адыгея. Кроме того хорошим здоровьем могут похвастаться пенсионеры Астраханской области и Кабардино-Балкарской Республики.

В Минздраве отметили, что эти показатели зависят не только от заболеваемости в том или ином регионе, но и от возможности выявить болезнь. Таким образом эти данные показывают не только состояние здоровья пожилых людей в региона, но и точность диагностики, пишет сайт news.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU