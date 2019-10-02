Подготовка к будущей профессии: Алтайский край направил 40 млн рублей на обновление базы для обучения детей-инвалидов

СЕГОДНЯ 12:15 2019-10-02T12:15:01+03:00

Школьники будут учиться не только столярному и слесарному делу, но и робототехнике

Изменить размер текста: A A

Более 40 млн рублей в Алтайском крае потратят на обновление материально-технической базы для профессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Средства были выделены из федерального и краевого бюджетов. Новое оборудование получат 10 школ-интернатов из Барнаула, Бийска, Рубцовска, а также Ключевского, Завьяловского и Ребрихинского районов.

Учащиеся школ-интернатов смогут получить предпрофессиональную подготовку по столярным и слесарным специальностям, швейному делу и сельскохозяйственному труду. Появятся и новые направления: «Подготовка младшего обслуживающего персонала» и «Робототехника». В каждой из 10 школ-интернатов работают кабинеты педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, помогающих детям проходить реабилитацию и адаптацию. Их так же оборудуют новой сенсорной, модульной и игровой техникой.

Дополнительные программы по предпрофессиональной подготовке позволяют детям-инвалидам найти свое дело в жизни и интегрироваться в общество после окончания школы. Министерство образования Алтайского края разрабатывает специальные программы, помогающие учащимся получать всестороннее развитие и обучаться новым навыкам. В 2017 году в 6 школах-интернатах для умственно отсталых детей было организовано обучение по направлению «Мебельное дело». В образовательных учреждениях появились новые станки для обработки материалов и производства мебели. В 2018 году в нескольких школах-интернатах ввели образовательные программы по направлениям «Медицинское дело: массаж», «Программирование» и «Робототехника». Педагоги индивидуально работают с каждым ребенком, стараясь раскрыть его склонности и развить способности.