2019-10-02T14:34:59+03:00
Политика

В Кремле позитивно встретили новость о подписании формулы "Штайнмайера"

Теперь необходимо определиться с датой проведения встречи в нормандском формате
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Кремле позитивно восприняли новость о том, что Украина, наконец-то, подписала согласованную нормандской четверкой "формулу Штайнмайера".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это событие станет важным шагом на пути реализации достигнутых ранее договоренностей, в том числе в рамках минских соглашений.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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