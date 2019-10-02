В Кремле позитивно встретили новость о подписании формулы "Штайнмайера"
Теперь необходимо определиться с датой проведения встречи в нормандском формате
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В Кремле позитивно восприняли новость о том, что Украина, наконец-то, подписала согласованную нормандской четверкой "формулу Штайнмайера".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это событие станет важным шагом на пути реализации достигнутых ранее договоренностей, в том числе в рамках минских соглашений.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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