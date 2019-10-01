СЕГОДНЯ 19:15 2019-10-01T19:38:22+03:00

Также было решено начать разведение войск в Петровском и Золотом

Изменить размер текста: A A

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разработку нового закона об особом статусе Донбасса. По словам главы государства, в этот документ будет включена подписанная накануне "формула Штайнмайера".

Также в рамках договоренностей было решено начать разведение войск противоборствующих сторон в Донбассе. Процедура затронет населенные пункты Петровское и Золотое.

"Хочу успокоить местное население. Я лично гарантирую, что вы будете защищены, и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность", - подчеркнул Зеленский.

Возвращаясь к закону об особом статусе Донбасса, президент добавил, что он будет считаться временным до тех пор, пока в республиках не пройдут выборы. Избирательная кампания обязательна должна соответствовать Конституции Украины и международным стандартам. Присутствие военных на выборах не допускается, передает nv.ua.

Между тем, уже в ближайшее время может состояться саммит в нормандском формате. До настоящего момента не было каких-либо серьезных подвижек в выполнении минских договоренностей, теперь же Зеленский не видит препятствий для проведения переговоров.

Сайт kp.ru писал, что ранее во вторник Украина все же подписала "формулу Штайнмайера" и, тем самым, согласилась запустить механизм регулирования ситуация в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU