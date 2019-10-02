Суд арестовал обвиняемого в убийстве московского следователя

СЕГОДНЯ 16:04 2019-10-02T16:04:40+03:00

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Басманный суд Москвы арестовал 39-летнего жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева по обвинению в убийстве полковника юстиции Следственного комитета России Владислава Капустина. Мужчина пробудет под стражей как минимум два месяца - до 1 декабря.

Сайт kp.ru писал, что его задержали в понедельник, 1 октября, прямо на месте преступления возле проходной центрального офиса СК РФ. Григорьев набросился на полковника с ножом со спины, задев сердце и аорту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="636" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/735208" frameborder="0"></iframe> Задержание подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудника СК России.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU