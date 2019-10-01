2019-10-01T16:00:25+03:00
Происшествия

«С убийцей он даже не был знаком»: Подробности нападения на офицера СК в Москве

У погибшего полковника юстиции Владислава Капустина остались жена и 9-летний ребенок
Александр РОГОЗА@rogozavr
Поделиться:
Комментарии: comments10
В кармане у задержанного 39-летнего Сергей Григорьева, который накануне приехал из Санкт-Петербурга, нашли запискуВ кармане у задержанного 39-летнего Сергей Григорьева, который накануне приехал из Санкт-Петербурга, нашли запискуФото: Одноклассники
Изменить размер текста:

Следователи разбираются в деталях нападения на сотрудника центрального аппарата Следственного комитета РФ, которое произошло утром 1 октября в центре Москвы. На проходной ведомства в Техническом переулке на полковника юстиции Владислава Капустина внезапно набросился мужчина. Он ударил офицера ножом в спину и кинулся бежать. По словам очевидцев, преступник врезался в проезжавшую мимо машину и его удалось быстро скрутить. Сотрудника СК доставили в больницу с тяжелым ранением - по предварительной информации, лезвие задело сердце. Капустина прооперировали, но спасти не смогли. Следственный комитет подтвердил, что полковник скончался.

Убитому Владиславу Капустину было 42 года

Убитому Владиславу Капустину было 42 года

- Возбуждено уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», - сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. - С нападавшим, который был сразу же задержан, работают следователи, проводится его допрос. По предварительной информации, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Кроме того, в ходе первичного общения задержанный проявил неадекватность поведения. В самое ближайшее время будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза для определения его психического состояния.

Задержание подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудника СК России.

По информации «Комсомольской Правды», убитому Владиславу Капустину было 42 года.

- Влад перевелся в центральный аппарат недавно, до этого работал в Московской области, - рассказал «КП» один из сослуживцев полковника Капустина. - У нас он работал в отделе, который принимает от населения заявления и жалобы. Все коллеги знают его только с хорошей стороны. Грамотный сотрудник, всегда тактичный с людьми, у которым принимал заявления.

Напомним, в кармане у задержанного 39-летнего Сергей Григорьева, который накануне приехал из Санкт-Петербурга, нашли записку. В ней он жаловался, что якобы из-за неких судебных решений ему негде жить.

- По той информации, которая сейчас есть, Владислав Капустин с этим мужчиной никогда раньше не пересекался, он не был с ним знаком, - заявил наш собеседник.

- То есть, он просто вышел по звонку с проходной и Григорьев на него напал? То есть, преступник ударил ножом человека, которого видел в первый раз в жизни?

- Получается, что так.

У Владислава Капустина остались жена и 9-летний сын.

Видео с места нападения на полковника СКР в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Экс-генпрокурор Украины отверг обвинения в связях с сетью казино
Ученые выяснили: Большое число мужей полезно для здоровья женщины
Эндокринолог рассказала об опасности диет и биоактивных добавок
В России разрешат самостоятельно заниматься бизнесом с 14 лет?
Советник Зеленского готов заняться сексом с роботом
Официальный курс евро вырос до 70,84 рубля
По программе «Тобольск-2020» кардинально обновляют социальную инфраструктуру
Владимир Путин ратифицировал конвенцию о статусе Каспийского моря
В Госдуме предложили плавно переходить на короткую рабочую неделю
"Мысли выражает она не свои": Николай Валуев прокомментировал деятельность экоактивистки Греты Тунберг
В Антарктиде откололся айсберг весом 315 млрд тонн
В Финляндии неизвестный ворвался в местную школу с мечом и напал на детей
СК РФ возбудил уголовное дело после убийства сотрудника СКР в Москве
Эксперт прокомментировал перенос шведской штаб-квартиры ВМС в подземный бункер
В Сети появилось видео с места нападения на полковника СКР в Москве
Сотрудник СКР, раненный при нападении у здания СК, умер в реанимации Склифосовского
В Гонконге в результате столкновений митингующих с полицией госпитализировали 15 человек
В Москве у местного жителя украли 42 миллиона рублей из квартиры
Минтруд РФ направил в правительство доклад о перспективах четырехдневной рабочей недели
Врач Шумахера рассказал о методах лечения гонщика
Путин подписал указ об осеннем призыве в армию по новым правилам
Футбольный тренер уволен за оскорбление эко-активистки Греты Тунберг
Британский политик: главная угроза мировой безопасности — отнюдь не Россия в Крыму
Дальневосточный сыр по итальянским рецептам: На Сахалине начали производить моцареллу и буррату
У первого арабского космонавта после полета на МКС увеличилась голова
В Минфине поменяют подход к налогообложению богатых граждан РФ