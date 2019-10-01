«С убийцей он даже не был знаком»: Подробности нападения на офицера СК в Москве

Следователи разбираются в деталях нападения на сотрудника центрального аппарата Следственного комитета РФ, которое произошло утром 1 октября в центре Москвы. На проходной ведомства в Техническом переулке на полковника юстиции Владислава Капустина внезапно набросился мужчина. Он ударил офицера ножом в спину и кинулся бежать. По словам очевидцев, преступник врезался в проезжавшую мимо машину и его удалось быстро скрутить. Сотрудника СК доставили в больницу с тяжелым ранением - по предварительной информации, лезвие задело сердце. Капустина прооперировали, но спасти не смогли. Следственный комитет подтвердил, что полковник скончался.

Убитому Владиславу Капустину было 42 года

- Возбуждено уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», - сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. - С нападавшим, который был сразу же задержан, работают следователи, проводится его допрос. По предварительной информации, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Кроме того, в ходе первичного общения задержанный проявил неадекватность поведения. В самое ближайшее время будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза для определения его психического состояния.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="636" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/735208" frameborder="0"></iframe> Задержание подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудника СК России.

По информации «Комсомольской Правды», убитому Владиславу Капустину было 42 года.

- Влад перевелся в центральный аппарат недавно, до этого работал в Московской области, - рассказал «КП» один из сослуживцев полковника Капустина. - У нас он работал в отделе, который принимает от населения заявления и жалобы. Все коллеги знают его только с хорошей стороны. Грамотный сотрудник, всегда тактичный с людьми, у которым принимал заявления.

Напомним, в кармане у задержанного 39-летнего Сергей Григорьева, который накануне приехал из Санкт-Петербурга, нашли записку. В ней он жаловался, что якобы из-за неких судебных решений ему негде жить.

- По той информации, которая сейчас есть, Владислав Капустин с этим мужчиной никогда раньше не пересекался, он не был с ним знаком, - заявил наш собеседник.

- То есть, он просто вышел по звонку с проходной и Григорьев на него напал? То есть, преступник ударил ножом человека, которого видел в первый раз в жизни?

- Получается, что так.

У Владислава Капустина остались жена и 9-летний сын.