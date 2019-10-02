2019-10-02T16:28:27+03:00
Происшествия

На Европу обрушились мощные ливни, есть первые жертвы

От непогоды пострадали Германии, Польши, Словакии, Великобритании
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Мощные ливни затопили ЕвропуМощные ливни затопили Европу
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В Европе появились первые жертвы сильных ливней. В Германии, Польше, Словакии под поваленными ветром деревьями погибли три человека.

Кроме того из-за непогоды на немецких железных дорогах произошел транспортный коллапс. Ливни приводят к остановке поездов, в результате это приводит к опозданиям и нарушению расписания.

Кроме того стихия обрушилась и на Великобританию. Здесь дожди затопили несколько крупных трасс. Кроме того из-за урагана «Лоренцо» в стране эвакуированы тысячи местных жителей.

Больше всего от наводнения пострадал остров Мэн. Здесь из-за разлива реки одна из деревень оказалась полностью отрезанной от цивилизации. Кроме того, жители были эвакуированы из приморских районов в графстве Корнуолл на юго-западе Англии и с острова Норфолк, передает Пятый канал.

В настоящее время стихия движется к югу королевства из-за чего в нескольких районах Англии и Уэльса объявлен режим ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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