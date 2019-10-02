Глава ДНР отреагировал на решение Нидерландов расследовать крушение МН-17

СЕГОДНЯ 17:46 2019-10-02T17:46:38+03:00

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Глава ДНР прокомментировал новость о том, что Нидерланды решили привлечь Украину к ответственности за крушение Боинга МН-17.

Напомним, голландский парламент заявил о своем намерении провести масштабное расследование о крушении рейса МН-17 над территорией Донбасса в 2014 году. В частности, парламентарии хотят выяснить, почему Киев не стал закрывать воздушное пространство над регионом, где в тот момент шли военные действия.

Глава ДНР Денис Пушилин крайне положительно воспринял эту инициативу Нидерландского парламента.

- Оставим за скобками, почему на это понадобилось более пяти лет. В данном случае важна искренность намерений. Если она есть, то ответ на этот вопрос прирастет десятком других, из которых станет очевидно, что именно Украина должна стать фигурантом дела по раскрытию этого чудовищного преступления, - приводит его слова ФАН.

Напомним, Малазийский Boeing-777 потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все, находившееся на борту 298 человек, погибли. Украинское правительство обвинило в катастрофе ополченцев, которые, в свою очередь, возложили всю ответственность на Киев.

ИСТОЧНИК KP.RU