За победу на Всероссийской олимпиаде школьники и учителя Ямала будут получать по 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 19:04 2019-10-02T19:04:21+03:00

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Как набрать 100 баллов на ЕГЭ? Ответ на этот важный для всех школьников вопрос смогли узнать жители Ямала 1 октября во время встречи губернатора региона Дмитрия Артюхова с лучшими учителями Салехарда. Ученики этих педагогов побеждают в российских и международных олимпиадах, а также набирают по 100 баллов на ЕГЭ. Во время встречи глава ЯНАО вел трансляцию в Инстаграме, и его подписчики наблюдали за беседой в прямом эфире.

Горячая дискуссия развернулась вокруг формата обучения для старшеклассников. Стоит ли объединять отличников в один класс, создавая конкурентную среду, или учить всех детей одинаково? Мнения педагогов разделились. А вот в том, что талантам нужна поддержка, все были единодушны. Часто родителей детей, которые могли бы участвовать в выездных олимпиадах, отпугивают расходы. Губернатор пообещал поставить вопрос о помощи таким школьникам.

- Подумаем над тем, чтобы компенсировать затраты по основным выездным мероприятиям для учащихся округа, - отметил Дмитрий Артюхов. - Но важно правильно распорядиться тем ресурсом, который появится. Потому что за этим последуют и наши ожидания: результатов, побед. Но поддержка точно будет.

Во время разговора родилась идея разработать для ямальских школьников единую форму для выездных олимпиад. Это укрепит командных дух и зарядит детей на победу.

- Считайте, что договорились, - пообещал губернатор.

В ЯНАО уже делается многое для того, чтобы дети побеждали в интеллектуальных соревнованиях. С 2020 года педагоги будут получать премии за достижения своих учеников: 300 тысяч рублей — за победу во Всероссийской олимпиаде, 150 тысяч — за призовое место. Такие же денежные призы получат и школьники-победители. К слову, Ямал сегодня входит в пятерку лучших образовательных региональных систем по уровню внедрения инноваций.