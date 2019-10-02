2019-10-02T23:29:00+03:00
Политика

В Киеве митингующие требуют от Зеленского отказаться от «формулы Штайнмайера»

Протестующие выкрикивают у офиса президента «Нет капитуляции», «Нет плану Штайнмайера», «Нет плану Путина», «Нет отведению войск»
Мария ИГНАТЬЕВА
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На Украине в центре Киева проходит акция протеста, которая носит название «Нет капитуляции». Ее участники собрались у офиса президента страны Владимира Зеленского и уже выдвинули властям требования. Они потребовали запретить любой особый правовой режим, который ограничивает суверенитет Украины или действие общенационального законодательства на отдельных ее территориях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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