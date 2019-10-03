Запуск крупнейшей платформы онлайн-образования «Coursera for Campus» состоится в России

СЕГОДНЯ 12:01 2019-10-03T11:16:40+03:00

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Уже сегодня, 3 октября состоится запуск крупнейшей платформы онлайн-образования «Coursera for Campus». Он пройдет во всем мире. Россия не станет исключением.

«Coursera for Campus» - это сервис, который помогает учебным заведениям со всего мира отвечать на проблемы и задачи, которые ставит перед ними четвертая промышленная революция. Фактически это означает, что университеты смогут обучать в режиме онлайн, используя учебные курсы сервиса. Система предлагает больше 3,6 тысяч учебных программ от 200 ведущих мировых университетов и отраслевых преподавателей, которые могут стать можно включить в основную или дополнительную форму образования.

- Сервис Coursera for Campus призван помочь университетам быстро реагировать на требования стремительно меняющейся экономики. Имея доступ к контенту 200 ведущих университетов мира и лучших отраслевых учебных заведений, вузы могут усиливать свои учебные программы, дополняя их инструментами развития важнейших цифровых навыков и создавая собственные онлайн-курсы. Это позволит им идти в ногу с потребностями работодателей, - объяснила Джефф Маджионкальда, генеральный директор Coursera.

Для России этот продукт интересен тем, что некоторые университеты страны уже несколько лет являются партнерами Coursera. Студенты обучаются по онлайн-курсам западных институтов и слушают курсы на русском языке. Сейчас же такая возможность будет у каждого.

Система в качестве пилотного проекта была опробована в 20 международных университетах, включая Университет Дюка, Университет Иллинойса, НИУ Высшая Школа Экономики.

- Мир меняется так быстро, что ни один университет не может создать современную конкурентоспособную образовательную программу, не вступая в партнерства с лидерами индустрии или другими ведущим университетами. Мы первыми из российских университетов заключили пилотное соглашение с Сoursera for Campus об участии в проекте, и на сегодняшний день онлайн-дисциплины топовых зарубежных университетов включены в учебные планы 1100 студентов НИУ ВШЭ, и более половины из них уже получили сертификат. Всего у нас есть доступ к более чем 3600 курсам из каталога Coursera, а также возможность оперативно назначать дисциплины студентам и мониторить прогресс освоения курса. В рамках Coursera for Campus эти возможности будут доступны всем вузам-участникам проекта, это очень важно для полноценной интеграции онлайн в бизнес-процессы вузов, - говорит Евгения Кулик, директор по онлайн обучению НИУ ВШЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU