В Госдуме предложили создать льготную категорию "жертв перестройки"

СЕГОДНЯ 07:42 2019-10-03T08:15:52+03:00

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Заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать новую льготную категорию — "жертвы перестройки". Соответствующая инициатива была направлена министру труда России Максиму Топилину.

Депутат считает, что реформы СССР второй половины 1980-х годов стали крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой в истории страны. Миллионы жителей Советского Союза, многим из которых было 25-45 лет, в той или иной мере пострадали от них, передает телеканал RT.

Так, в 90-е резко упала рождаемость, а смертность, наоборот, возросла. "Жертвы перестройки" рано уходили из жизни, тяжело болели. По мнению Чернышова, именно поэтому они нуждаются в поддержке. О каких именно льготах и субсидиях идет речь, не уточняется.

Сайт kp.ru писал, что о "перестройке" впервые объявили 8 апреля 1986 года. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев начал разрушение огромной империи с выступления в Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU