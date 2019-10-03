Айсен Николаев: Якутия к 2030-2035 году сможет выйти на объемы добычи угля в 50 млн тонн

СЕГОДНЯ 12:42 2019-10-03T12:42:43+03:00

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Выступая на панельной сессии в рамках Российской энергетической недели глава Якутии Айсен Николаев отметил, что сегодня объемы запасов угля на Дальнем Востоке составляют 35 млрд. тонн, из них в Якутии – 15 млрд. тонн. При этом прогнозный потенциал угольных месторождений по Дальнему Востоку оценивается в 1 трлн. тонн, из них 90% отводится якутским угольным бассейнам.

«Это, абсолютно рекордные показатели для нашего региона за всю историю существования угольной промышленности», - подчеркнул глава республики.

Более того, в Якутии реализуются проекты УК «Колмар» ГОК «Денисовский» и ГОК «Инаглинский», которые к 2022 году должны выйти на объем добычи более 22 млн. тонн. Еще один проект связан с освоением Эльгинского месторождения, расположенного на востоке Якутии. К 2030 году объемы добычи угля здесь должны выйти на 30 млн тонн.

«В ближайшие 15 лет объем добычи угля на Дальнем Востоке вырастет практически в два раза и превысит 150 млн. тонн. По Якутии к 2030-2035 году мы сможем выйти на объемы добычи угля в 50 млн. тонн, а к 2023 году мы рассчитываем выйти на 30 млн. тонн. Это очень серьезная заявка, но мы уверены, что в этом нам помогут проекты, которые сегодня реализуются на территории Якутии компаниями «Колмар», «Мечел», «ЯкутУголь» и другими», - поделился Айсен Николаев.

С учетом реализации этих амбициозных задач, глава Якутии заострил внимание участников панельной сессии на том, что нужно синхронизировать модернизацию Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, о чем ранее говорил Владимир Путин.

Айсен Николаев также подчеркнул, что с угольной промышленностью связаны не только инвестиции, достойная заработная плата, создание новых рабочих мест, крупные инфраструктурные и социальные проекты, но и основа, способная придать мощный импульс развитию всего Дальнего Востока.