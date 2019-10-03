В Лондоне активисты облили искусственной кровью здание министерства финансов

СЕГОДНЯ 15:21 2019-10-03T15:23:51+03:00

Для своей акции они залили в отсек пожарной машины почти 2 тысячи литров красной жидкости

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Последователи шведской экоактивистки Греты Тунберг облили искусственной кровью здание министерства финансов в Лондоне. Так они решили призвать правительство Великобритании принять четкую позицию по вопросу защиты окружающей среды. Тунберг своим примером показала, как можно давить на политиков, британцы пошли еще дальше – залили целый отсек пожарной машины красной жидкостью и погнали транспорт к зданию ведомства. Но что-то пошло не так и шланг, в тот момент, когда активисты поливали крыльцо министерства, выскользнул из рук… Так что прилегающая часть улицы приобрела устрашающий вид – все было залито искусственной кровью.

Как пишет CNN, экологи против несоответствия: с одной стороны Великобритания является мировым лидером в борьбе с разрушением климата, с другой - власти вкладывают огромные суммы денег в проекты по ископаемым.

- У Казначейства Великобритании есть кровь на руках, - прокомментировали свою акцию эко активисты на официальной странице в Facebook.

В Лондоне экологи облили искусственной кровью здание минфина.

ИСТОЧНИК KP.RU