Нападение на штаб-квартиру полиции в Париже: убиты пять человек

СЕГОДНЯ 15:55 2019-10-03T16:00:44+03:00

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Число погибших в Париже во время расправы в штаб-квартире полиции, выросло до пяти. Одним из них оказался сам нападавший – его застрелили из табельного оружия сотрудники префектуры.

Личность нападавшего установлена, как сообщает BFM TV, он был сотрудником полиции. Его мотивы пока неизвестны. Очевидцы сообщают, что он свободно прошел в здание, зашел в свой кабинет, достал керамический нож и стал наносить удары. В числе его жертв есть женщины. Расправившись с коллегами, он вышел в основной холл префектуры и стал убивать людяей там, пока не был застрелен.

- Нападавший был административным сотрудником, у которого было более 20 лет трудового стажа, - рассказал Лоик Трэверса, секретарь полиции Альянса Националь в Иль-де-Франсе.

Мэр Парижа выразила соболезнования семьям погибших полицейских.

- Париж оплакивает свою семью после этого ужасного нападения на штаб-квартиру полиции, - написала Анна Идальго в Twitter.

ИСТОЧНИК KP.RU