Путин пообещал президенту Филиппин помощь в борьбе с терроризмом

СЕГОДНЯ 16:55 2019-10-03T16:58:17+03:00

Об этом глава российского государства сказал на личной встрече с Родриго Дутерте

Изменить размер текста: A A

Россия окажет помощь Филиппинам в борьбе с терроризмом. В четверг 3 октября президент России глава Филиппин встретились на полях Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Это второй с 2017 года визит Родриго Дутерте в Россию. Прошлый визит пришлось прервать из-за того, что на Родите Дутерте произошел теракт.

- Знаю, что за последние два года Вам удалось серьезно снизить уровень террористической угрозы в стране и значительно укрепить потенциал силовых ведомств. Мы готовы, уважаемый господин Президент, и далее развивать партнерство в области контртеррора, делиться своим опытом и наработками, - сказал Владимир Путин. Его слова приводит сайт Кремля.

президент России напомнил, что в 2018 году товарооборот с Филиппинами увеличился в два раза и превысил 1,2 миллиарда долларов. При этом, Путин добавил, что Россия готова поставлять в Филиппины энергоносители, самолеты, транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU