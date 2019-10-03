2019-10-03T21:31:26+03:00
Политика

На форуме «Валдай» Владимир Путин встретился с Кириллом Вышинским

Президент перекрикнулся с редактором РИА Новости Украина несколькими фразами
Юлия САЛЬНИКОВА
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Кирилл Вышинский провел в заключении больше годаКирилл Вышинский провел в заключении больше годаФото: REUTERS
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Перед началом пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент России обменялся парой фраз с Кириллом Вышинским. Напомним, главный редактор РИА Новости Украина был в числе россиян, освобожденных в рамках обмена задержанными с Украиной. После возвращения в Москву, Вышинский поблагодарил через СМИ Владимира Путина «за поддержку и освобождение».

Напомним, Вышинский был задержан в Украине. Его обвинили в госизмене, а также поддержке ДНР и ЛНР. Вышинского задержали в мае 2018 года у дома и сразу отправили в СИЗО. Он фактически был лишен свободы больше года. В конце августа 2019 года Вышинского отпустили из зала суда под личное обязательство являться на допрос по первому требованию. Редактор РИА Новости Украина оказался в числе тех, кто подлежал юридической процедуре обмена осужденными между странами.

Владимир Путин обменялся парой слов с Кириллом Вышинским на «Валдае».

Во время встречи на сочинском форуме Владимир Путин пожал руку Кириллу Вышинскому и обменялся с ним несколькими фразами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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