На форуме «Валдай» Владимир Путин встретился с Кириллом Вышинским
Перед началом пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент России обменялся парой фраз с Кириллом Вышинским. Напомним, главный редактор РИА Новости Украина был в числе россиян, освобожденных в рамках обмена задержанными с Украиной. После возвращения в Москву, Вышинский поблагодарил через СМИ Владимира Путина «за поддержку и освобождение».
Напомним, Вышинский был задержан в Украине. Его обвинили в госизмене, а также поддержке ДНР и ЛНР. Вышинского задержали в мае 2018 года у дома и сразу отправили в СИЗО. Он фактически был лишен свободы больше года. В конце августа 2019 года Вышинского отпустили из зала суда под личное обязательство являться на допрос по первому требованию. Редактор РИА Новости Украина оказался в числе тех, кто подлежал юридической процедуре обмена осужденными между странами.
Владимир Путин обменялся парой слов с Кириллом Вышинским на «Валдае».
Во время встречи на сочинском форуме Владимир Путин пожал руку Кириллу Вышинскому и обменялся с ним несколькими фразами.
ИСТОЧНИК KP.RU