Суд освободил Кирилла Вышинского из-под стражи

СЕГОДНЯ 11:55 2019-08-28T12:18:48+03:00

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Киевский суд освободил главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи под личное поручительство. Вердикт был вынесен на заседании в среду, 28 августа, после того, как прокуратура высказалась в пользу такого решения.

Напомним, что журналист находился под стражей больше года - его задержали еще в мае 2018-го и обвинили в государственной измене, а также поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Во время рассмотрения жалобы на продление срока ареста до 19 сентября Вышинский пообещал являться в суд по первому требованию, если его освободят. Судья учел доводы обвиняемого и мнение прокуратуры после чего отпустил журналиста в зале суда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/728605" frameborder="0"></iframe> Суд в Киеве освободил Кирилла Вышинского под личное поручительство.

"Отменить прежнее решение, удовлетворить ходатайство защиты и изменить меру пресечения с содержания под стражей в СИЗО Киева на личное поручительство", - цитирует ТАСС судью.

Сайт kp.ru писал, что в Генпрокуратуре обещали отпустить Вышинского еще в середине июля. Поводом для этого якобы являлось письмо от матери журналиста, переданное президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/725656" frameborder="0"></iframe> Кирилл Вышинский доставлен в апелляционный суд Киева.

ИСТОЧНИК KP.RU