Суд освободил Кирилла Вышинского из-под стражи
Киевский суд освободил главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи под личное поручительство. Вердикт был вынесен на заседании в среду, 28 августа, после того, как прокуратура высказалась в пользу такого решения.
Напомним, что журналист находился под стражей больше года - его задержали еще в мае 2018-го и обвинили в государственной измене, а также поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Во время рассмотрения жалобы на продление срока ареста до 19 сентября Вышинский пообещал являться в суд по первому требованию, если его освободят. Судья учел доводы обвиняемого и мнение прокуратуры после чего отпустил журналиста в зале суда.
Суд в Киеве освободил Кирилла Вышинского под личное поручительство.
"Отменить прежнее решение, удовлетворить ходатайство защиты и изменить меру пресечения с содержания под стражей в СИЗО Киева на личное поручительство", - цитирует ТАСС судью.
Сайт kp.ru писал, что в Генпрокуратуре обещали отпустить Вышинского еще в середине июля. Поводом для этого якобы являлось письмо от матери журналиста, переданное президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Кирилл Вышинский доставлен в апелляционный суд Киева.
ИСТОЧНИК KP.RU
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