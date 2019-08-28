2019-08-28T12:18:48+03:00
Политика

Суд освободил Кирилла Вышинского из-под стражи

Журналист вышел на свободу под личное поручительство
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Журналист Кирилл ВышинскийЖурналист Кирилл ВышинскийФото: REUTERS
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Киевский суд освободил главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи под личное поручительство. Вердикт был вынесен на заседании в среду, 28 августа, после того, как прокуратура высказалась в пользу такого решения.

Напомним, что журналист находился под стражей больше года - его задержали еще в мае 2018-го и обвинили в государственной измене, а также поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Во время рассмотрения жалобы на продление срока ареста до 19 сентября Вышинский пообещал являться в суд по первому требованию, если его освободят. Судья учел доводы обвиняемого и мнение прокуратуры после чего отпустил журналиста в зале суда.

Суд в Киеве освободил Кирилла Вышинского под личное поручительство.

"Отменить прежнее решение, удовлетворить ходатайство защиты и изменить меру пресечения с содержания под стражей в СИЗО Киева на личное поручительство", - цитирует ТАСС судью.

Сайт kp.ru писал, что в Генпрокуратуре обещали отпустить Вышинского еще в середине июля. Поводом для этого якобы являлось письмо от матери журналиста, переданное президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Кирилл Вышинский доставлен в апелляционный суд Киева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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