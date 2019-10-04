Через год на Украине не останется русскоязычных школ

СЕГОДНЯ 01:26 2019-10-04T01:33:21+03:00

С сентября 2020 года русскоязычные школы на Украине перейдут на государственный язык обучения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Уже через год на Украине совсем не останется русскоязычных школ: с 1 сентября 2020 года все они перейдут на государственный язык обучения. Такой новостью порадовала «патриотов» министр образования и науки Украины Анна Новосад.

В эфире телеканала «Прямой» она отметила, что в стране еще есть школы с преподаванием на русском языке, но уже в следующем учебном году все они перейдут на украинский. А с сентября 2023 года, по ее словам, на государственный язык перейдут «школы языков меньшинств, принадлежащих к языкам Европейского Союза».

Кроме того, Новосад предложила исключить из школьных учебников все упоминания о дружеских отношениях с Россией. По ее мнению, так называемая «революция достоинства», прошедшая в Незалежной зимой 2013 и 2014 годов «изменила политическую идентичность и сознание общества, и это надо отображать в программах наших школ, в учебниках, в том, как преподают учителя».

Напомним, как писал сайт kp.ru, Верховная рада 25 апреля приняла закон об украинском языке, а 15 мая он был подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал новый закон «языковой инквизицией».

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ИСТОЧНИК KP.RU