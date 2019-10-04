161 тысяча в месяц: Россияне рассказали, сколько хотят зарабатывать для полного счастья

СЕГОДНЯ 07:17 2019-10-04T07:17:44+03:00

Мужчины хотели бы получать почти на треть больше чем женщины

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Социологи выяснили, сколько россияне хотят зарабатывать, чтобы чувствовать себя счастливыми. Примечательно, что мужчинам нужно ненамного больше чем женщинами – на треть. В среднем жителям РФ достаточно было бы получать 161 тысячу рублей в месяц.

Самые высокие требования у москвичей. Жителям столицы хотелось бы зарабатывать 212 тысяч рублей ежемесячно. Во Владивостоке требования незначительно ниже – 205 тысяч рублей. Ростов-на-Дону на третьем месте – 200 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU